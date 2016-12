Legumele se strică pe tarabe

Pieţarii constănţeni se plâng din cauza lipsei muşteriilor, iar marfa li se strică pe tarabe. Cu toate acestea, nimeni nu este dispus să mai lase la preţ. În piaţa Brotăcei, preţurile sunt... ameţitoare. Strugurii verzi (de România, după cum spun pieţarii) au ajuns la 7,5 lei kilogramul, strugurii „fffffff dulci, calitatea I”, cum scrie pe foaia unei vânzătoare, ajung la 9,5 lei kilogramul, iar pepenii se dau cu 1,8 lei kilogramul. „Sunt pepeni româneşti”, susţine Valentin Jeca, din Piaţa Brotăcei, dar seminţele sunt de import, după cum tot el recunoaşte. „Vânzările merg acceptabil. Totuşi, nu sunt ca în anii anteriori. Şi seceta asta ne-a afectat producţia destul de mult - a scăzut cam cu 10%”, a mai spus Jeca. Faţă de luna iulie, nectarinele au mai primit 0,50 lei în plus la preţ astfel că, acum, un kilogram se vinde, în Piaţa Brotăcei, cu 7,5 lei. Perele dulci s-au scumpit cu 10% şi au ajuns la 4 lei kilogramul, la fel ca şi merele verzi. Preţuri la fel de mari se întâlnesc şi la legume. Ţelina şi hreanul se vând cu 15 lei per kilogram, ceapa a ajuns la 2-2,5 lei, ardeii kapia româneşti se dau cu 4 lei, iar roşiile, cu 4,5 sau 5 lei per kilogram. Varza a ajuns, de la 2,5 lei kilogramul, în iulie, la 3,5 - 4 lei pe kilogram, iar păstârnacul se vinde pe tarabe cu 9 lei pe kilogram. Cartofii noi şi morcovii se vând cu 1,5 sau 1,8 lei kilogramul.

„AŞA VREMURI CA ASTEA NU AM MAI TRĂIT” Tanti Ioana are, la Brotăcei, o mică tarabă cu legume şi nu este deloc mulţumită de modul în care merg lucrurile, dar nu are încotro. „Vând în piaţă de 12 ani, pentru că am rămas fără serviciu. Am fost şef de unitate la Metachim. Vremuri ca astea nu am mai trăit până acum. Totul merge foarte prost. Nu ieşim în pierdere dar... vorba aia: ce iei pe mere dai pe pere. Lumea nu mai cumpără că nu mai are bani”, a spus tanti Ioana, iar efectele „boicotului” clienţilor din pieţe se vede cu ochiul liber: Ioana trebuie să-şi arunce marfa pentru că totul se strică. „Preţurile au crescut şi la noi, normal. Vânzările merg prost... cel mai prost ne merge acum. A fost secetă, recolta nu a mai fost chiar atât de bogată”, a declarat şi Vasilică, un vânzător care lucrează pentru un producător din Ialomiţa.

LA TÂRG, PARADOXAL, TOTUL MERGE STRUNĂ La târgul de legume-fructe nu este criză! Producătorii spun că practică aceleaşi preţuri de vreo cinci ani. Neajunsul este că aici se vinde doar en-gross. Adrian vine din Curtea de Argeş şi are spre vânzare pere cu 2,5 lei kilogramul. Şi el a fost lovit de secetă. Producţia a scăzut cu 20%, dar nu se plânge, pentru că muşteriii cumpără cu sacii. „Vara asta, perele cumpărate de la mine se vindeau, în Mamaia, cu 15 lei kilogramul. Asta este speculă! Mie, personal, îmi merge încă bine. Îmi scot şi investiţia, rămân şi cu bani”, susţine Adrian. La o tarabă distanţă îl găsim pe Victor, din judeţul Olt. La el, ardeii se vând cu 3 lei pe kilogram. La fel şi roşiile. „Anul acesta a scăzut producţia cu 10%, dar nu am umblat la preţuri pentru a ne păstra clienţii”, a spus Victor. Şi producătorii de varză din târg se declară mulţumiţi. „O dată la patru zile, îmi vine un camion cu 20 de tone de varză. Asta înseamnă că vând cam 4-5 tone pe zi. Kilogramul costă, la mine, 2 lei. E un preţ bun. Nouă ne merge excelent chiar dacă, în 2011, preţul unui kil de varză era 30 de bani”, a spus Adrian din Suceava. El recunoaşte că a fost avantajat: are posibilitatea de a-şi iriga terenurile, aşa că seceta nu i-a afectat producţia.