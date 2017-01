Legumicultorii vor subvenţii majorate

Producătorii de legume cer Ministerului Agriculturii să suplimenteze subvenţiile cu 9,9 milioane de lei, pentru producţia din sere încălzite, întrucît fondurile alocate acestui sector s-au dovedit insuficiente. Legumicultorii spun că pentru acest an era prevăzută subvenţionarea unei cantităţi de 36.700 de tone de legume produse în sere încălzite, cu 600 de lei pe tonă, valoarea totală a sprijinului financiar fiind de 22 de milioane de lei. Deşi producţia a depăşit toate aşteptările, subvenţiile nu au putut acoperi cheltuielile legumicultorilor. “Bugetul alocat pentru acest an a fost de 22 milioane lei, însă el a fost depăşit cu peste 45%, respectiv 9,9 milioane lei, sumă pe care Ministerul Agriculturii nu a acoperit-o pe motiv că nu a găsit încă soluţii de finanţare”, a declarat directorul general al organizaţiei interprofesionale Prodcom Legume - Fructe, Aurel Tănase. Acesta a adăugat că Ministerul Agriculturii a plătit subvenţiile pe anul trecut cu banii alocaţi în bugetul pentru 2008, iar în acest an a folosit sumele disponibile pentru 2009. “Este vorba de un ajutor de stat, cu un anumit plafon pe an, care a fost atins. Am încercat şi încercăm să obţinem fonduri suplimentare. Producătorii ştiau de la început care este suma alocată. Încercăm să rezolvăm cu Comisia Europeană, să vedem dacă reuşim”, a declarat subsecretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Mihaela Luca. Investiţiile pentru modernizarea serelor erau necesare, întrucît majoritatea acestora au o vechime de peste 40 de ani.