Leii “împăratului” Terim

“Leii împăratului au înălţat 70 de milioane de turci în al şaptelea cer”, a titrat jurnalul sportiv “Fotomac”, după victoria de vineri seară, cu 4-2, obţinută de Turcia în meciul cu Croaţia, din sferturile de finală ale Campionatului European. Jurnalul foloseşte cuvântul “lei” cu referire la componenţii naţionalei Turciei şi “împărat” cu referire la selecţionerul Fatih Terim. “Este ca un vis! Turcia mea a ajuns în semifinalele Euro-2008. O minune! O reuşită extraordinară! Sîntem în Rai, în Rai! De data aceasta noi am cucerit Viena”, scrie “Fotomac”. “Mai este cineva care vrea foc?” este titlul unui articol apărut în alt jurnal sportiv, “Fanatik”. “Au fost meciurile cu Elveţia, cu Cehia şi tot un au înţeles. Dacă ajungi să îi conduci pe tabelă pe nebunii turci, vei plăti pentru asta. Croaţii au trăit acelaşi lucru, ieri seară (n.r. - vineri seară). Au înscris în minutul 119 şi au crezut că au cîştigat... Dar nebunii turci, ca întotdeauna, nu puteau accepta să piardă. Şutul lui Semih a dus la penaltyuri, iar revanşa de la Euro-1996 s-a luat în 2008. Am scris istorie, sîntem în semifinale. Pardon, dar cine urmează?”, a notat “Fanatik”. “Să ne încheiem articolul cu o scandare a publicului: Turcia se mîndreşte cu voi”, adaugă sursa citată. “Răspunsul lui Semih pentru Bilici, care i-a făcut lui Terim semn să tacă: Pe turci nu îi poţi face să tacă”, a titrat “Hurriyet”, care a scris că turcii au cucerit Viena prin rezultatul obţinut. Cotidianul notează că la o fază a meciului de vineri, selecţionerul Croaţiei, Slaven Bilici, i-a făcut semn să tacă, ducînd degetul la buze, lui Fatih Terim, care protesta. “Cel mai semnificativ mesaj pentru tehnicianul croat a venit din partea lui Semih Şenturk. Semih, care i-a doborît pe croaţi în minutul 120, şi-a dus degetul la buze, făcând astfel o trimitere semnificativă”, menţionează “Hurriyet”. “Minunea turcă. Pagină de aur în istoria fotbalului nostru”, a titrat cotidianul “Milliyet”, acelaşi jurnal intitulînd un alt articol “Cine mai are suflet ca al vostru?”. “La golul lui Klasnici, ne-a stat inima. Dar Semih nu s-a oprit, ne-a scos pe toţi din comă şi a adus egalarea. Apoi, la penaltyuri, Modrici şi Rakitici au şutat în afara porţii, Ruştu a apărat şutul lui Petrici, iar golurile lui Arda, Semih şi Hamit au ridicat ţara în picioare”, se precizează în “Milliyet”. Cotidianul turc scrie şi că centralul Roberto Rosetti, despre care au apărut informaţii, înainte de meci, că ar avea mama croată, i-a consolat la finalul partidei de vineri pe jucătorii din naţionala Croaţiei, mai ales pe Srna, căruia i-a şters lacrimile. “Treaba noastră este să facem minuni”, a titrat “Sabah”. “Semiluna a mai reuşit o minune la Campionatul European. În minutul 118 a primit gol, dar în minutul 122 a egalat. S-a calificat în semifinale la penaltyuri. După întîlnirile cu Elveţia şi Cehia, a mai schimbat soarta unui meci”, menţionează sursa citată. “Continuăm să scriem istorie”, a notat cotidianul “Star”, care subliniază că naţionala Turciei a ajuns în premieră în semifinalele Campionatului European.

Reuşita lui Semih Şenturk, din minutul 120+2, a fost cel mai tîrziu gol de la Campionatul European, iar portarul Ruştu Recber a devenit, la 35 de ani, cel mai în vîrstă fotbalist turc din istorie care a evoluat în competiţia europeană. “Viena a fost cucerită”, a titrat cotidianul “Turkiye”. “Am trecut de Croaţia la loviturile de departajare, în urma unui meci incredibil. Sîntem în semifinale. Iată că se poate plînge şi de bucurie. Am cucerit Viena”, scrie “Turkiye”. “A treia minune turcă, prima victorie la Viena” este titlul unui articol apărut în jurnalul “Akşam”. “Să vibreze pământul şi cerul, să asculte această voce; Turcia este semifinalistă la Euro. Am trecut de croaţi, urmează Germania. A fost incredibil. Am obţinut victoria istorică în urma loviturilor de departajare. Sîntem în semifinale... La Campionatul European de la care au fost eliminate Franţa, Portugalia, Cehia... Auzi, planetă, paşii turcilor?”, scrie şi cotidianul “Vatan”.