Lena Dunham îşi publică prima carte

Lena Dunham, creatoarea şi protagonista serialului american ”Fetele / Girls”, a anunţat luni că prima ei carte, intitulată ”Not That Kind of Girl”, va fi publicată pe 7 octombrie. Lena Dunham, în vârstă de 27 de ani, care este şi regizoare, şi producătoare, a anunţat această veste pe contul ei de Twitter. Prestigioasa editură Random House a plătit peste 3,5 milioane de dolari, în 2012, pentru a achiziţiona drepturile de publicare ale acestei cărţi de debut, care este un volum de eseuri, a anunţat ”The New York Times”. Serialul ”Girls” este o comedie cu accente uneori dramatice, ce prezintă aventurile şi experienţele de viaţă prin care trec patru tinere new-yorkeze. Creat de Lena Dunham, care este şi scenaristă, regizoare şi actriţă în show, serialul ”Girls” a fost premiat cu două Globuri de Aur în 2013 şi cu un Primetime Emmy în 2012. Cel de-al treilea sezon al serialului ”Girls” a debutat pe 12 ianuarie, pe postul HBO, care a anunţat recent că va produce un al patrulea sezon, ce va fi difuzat în 2015.