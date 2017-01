Lenny Kravitz are probleme în Bahamas

O clinică din Bahamas finanţată de Lenny Kravitz, care oferea localnicilor servicii stomatologice gratuite, a fost închisă de Poliţie, întrucât nu deţinea permisul de liberă practică în această ţară. Rockerul american, care locuieşte pe insula Eleuthera din arhipelagul Bahamas, a sponsorizat un program de servicii stomatologice gratuite pentru localnici, prin intermediul fundaţiei sale, Let Love Rule. Recent, artistul a angajat şi patru medici stomatologi americani, care asigurau servicii de acest tip în acea clinică, gratuit, timp de patru zile. Însă pe 12 decembrie, ultima zi din acel program medical, Poliţia şi ofiţerii de la Serviciul de Imigraţie din Bahamas au organizat o percheziţie în clinică şi au cerut tuturor persoanelor să evacueze clădirea.

Lenny Kravitz, ale cărui albume s-au vândut în peste 38 de milioane de copii pe plan mondial, este unul dintre cei mai influenţi muzicieni rock ai tuturor timpurilor. Muzica lui este influenţată în mare măsură de curentele soul, rock şi funk din anii '60 - '70. Din 1999 până în 2002, acesta a câştigat patru premii Grammy consecutive, stabilind un record al categoriei Best Male Rock Vocal Performance. Muzicianul american s-a remarcat recent şi în cinematografie. Astfel, el a apărut în lungmetraje apreciate de critici şi de public, precum ”Jocurile foamei / The Hunger Games” şi ”The Butler”. Totodată, Lenny Kravitz este pasionat şi de design şi a înfiinţat, în 2003, compania Kravitz Design Inc., ce oferă servicii de design comercial şi de lux, servicii de dezvoltare conceptuală a produselor şi servicii de branding.

