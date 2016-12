Lenny Kravitz poartă cizme cu tocuri înalte

Cântăreţul american Lenny Kravitz a fost surprins, joi, purtând o pereche de cizme cu tocuri înalte, pe când se plimba prin New York. În plus, ţinuta lui Lenny Kravitz, în vârstă de 46 de ani, era destul de feminină, celebrul cântăreţ purtând o pereche de pantaloni din piele şi un pulover mai lung - asemănător unei rochii -, dar şi o geantă destinată mai degrabă unei femei. Nefiind un bărbat foarte înalt, pentru că măsoară doar 1,70 metri, este foarte posibil ca Lenny - celebru pentru relaţiile sale cu femei foarte frumoase, precum Adriana Lima şi Nicole Kidman - să fi dorit să câştige în prestanţă. El nu este singurul star rock ce poartă cizme cu tocuri înalte, Prince purtând întotdeauna astfel de încălţăminte.

Leonard Albert ”Lenny” Kravitz, considerat unul dintre cei mai influenţi artişti rock, cântă şi la chitară, bas, baterie şi clape, fiind cunoscut pentru stilul său inconfundabil, ce îmbină influenţe soul, funk, reggae, hard rock şi folk. Hituri precum ”Are You Gonna Go My Way”, ”If You Can\'t Say No”, ”I Belong to You”, ”Fly Away” şi ”American Woman” i-au adus atât aprecierea publicului, cât şi numeroase premii, printre care BRIT, MTV, American Music, Billboard sau Grammy. De-a lungul întregii cariere, Lenny Kravitz a lansat opt albume (incluzând o colecţie Greatest Hits), care s-au vândut în peste 20 de milioane de exemplare în întreaga lume. Lenny Kravitz a concertat şi la Bucureşti, pe Stadionul Cotroceni, în iulie 2008.