Lenny Kravitz, spitalizat de urgenţă la Miami

Starul rock american a fost internat, luni, într-un spital din Miami, din cauza unei bronşite severe. Lenny Kravitz, în vîrstă de 43 de ani, a fost victima unei serii de infecţii severe ale tractului respirator, care s-au suprapus peste o gripă, la mijlocul lunii ianuarie. Boala a evoluat apoi în bronşită. Din cauza deshidratării severe şi a oboselii, medicii nu au putut controla boala cu tratament ambulatoriu şi l-au sfătuit pe cîntăreţ să se interneze. Detaliile despre starea sănătăţii artistului şi durata spitalizării nu au fost făcute publice deocamdată.

Boala îl forţează pe Lenny Kravitz să amîne o călătorie în Europa pentru promovarea albumului său “It Is Time For a Love Revolution”, lansat săptămîna trecută. Este posibil ca întreg programul artistului să fie dat peste cap. Lenny Kravitz ar trebui să susţină un concert la Bucureşti, pe stadionul Cotroceni, pe 26 iulie, în cadrul turneului său de promovare a noului album. Cunoscut pentru versurile sale de influenţă hippie şi devenit celebru în anii \'90, cu hituri precum “Are You Gonna Go My Way” şi “Fly Away”, Lenny Kravitz a fost recompensat cu un premiu Grammy.