Lenny Kravitz va colabora cu Carla Bruni-Sarkozy

A relansat peste Ocean cariera Vanessei Paradis, iar acum îşi va pune amprenta muzicală pe cariera Primei Doamne a Franţei în viitorul material discografic al acesteia. Recent, Lenny Kravitz a mărturisit că a primit o scrisoare de la preşedintele Nicolas Sarkozy, în care acesta aducea elogii carierei muzicale prestigioase a artistului american. O sursă a declarat că această scrisoare a netezit calea spre o viitoare colaborare între celebrul rocker şi Carla Bruni-Sarkozy, fost top-model şi cîntăreaţă, pe care Lenny Kravitz a mărturisit că o cunoaşte de ceva vreme.

Leonard Albert “Lenny” Kravitz, considerat unul dintre cei mai influenţi artişti rock, cîntă şi la chitară, bass, baterie şi clape, este cunoscut pentru stilul său inconfundabil ce îmbină influenţe soul, funk, reggae, hard rock şi folk. Hituri precum “Are You Gonna Go My Way”, “If You Can\'t Say No”, “I Belong To You”, “Fly Away” şi “American Woman” i-au adus atît aprecierea publicului, cît şi numeroase premii, printre care BRIT, MTV, American Music, Billboard sau Grammy pentru cel mai bun artist rock. De-a lungul întregii cariere, Lenny Kravitz a lansat opt albume, incluzînd o colecţie “Greatest Hits”, care s-au vîndut în peste 20 de milioane de exemplare în întreaga lume.