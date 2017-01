Lenny Kravitz va purta în România ţinute Gucci

Cîntăreţul american Lenny Kravitz, care va concerta la Bucureşti pe data de 26 iulie, pe stadionul Cotroceni, este un mare fan al colecţiei Russian Rock, lansată de Frida Giannini pentru Gucci. Artistul va purta haine din această colecţie în timpul turneului său european „Love Revolution”, care va debuta în Spania, pe 29 mai şi va ajunge şi în România, în această vară. Cu toate acestea, Lenny Kravitz nu va renunţa la stilul vestimentar care l-a consacrat. Pe lîngă creaţiile Gucci, cîntăreţul va purta şi o parte din creaţiile sale: pantaloni mulaţi, jachete cambrate şi accesorii.

Leonard Albert „Lenny” Kravitz, cotat ca fiind unul dintre cei mai influenţi artişti rock, care cîntă şi la chitară, bass, baterie, clape, este cunoscut pentru stilul său inconfundabil, ce îmbină influenţe soul, funk, reggae, hard rock şi folk. Hituri precum „Are You Gonna Go My Way”, „If You Can\'t Say No”, „I Belong to You”, „Fly Away” sau „American Woman” i-au adus atît aprecierea publicului, cît şi numeroase premii. De-a lungul întregii cariere, Lenny Kravitz a lansat opt albume, care s-au vîndut în peste 20 de milioane de exemplare, în întreaga lume.