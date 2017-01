Leo Iorga, suspect de tumoare pe creier

Necazurile se ţin lanţ de cântăreţul Leo Iorga. După ce a ţinut doi ani piept cancerului, artistul a fost diagnosticat, de curând, cu tumoare pe creier. Pentru că nu se simte deloc bine şi are nevoie de mai multe investigaţii, rockerul şi-a amânat deja concertele.

La începutul acestui an, Leo Iorga a aflat că s-a vindecat de cancer pulmonar, însă bucuria sa nu a ţinut prea mult, deoarece, ieri, solistul a aflat că are tumoare pe creier. „Totul a început cu dureri de cap, stări de vomă şi nişte crize epileptice. Aşa a decis că este cazul să meargă la medic să vadă ce se întâmplă. Este speriat, îngrijorat şi nu se simte deloc bine. Momentan nu se ştie dacă tumoarea este cancerigenă ori dacă va fi nevoie de o intervenţie chirurgicală. Trebuie să aştepte rezultatul analizelor. Incertitudinea asta îl afectează foarte tare din punct de vedere psihic“, a declarat, sub anonimat, un apropiat al artistului.

Partenera sa de viaţă, Florenţa Marin, a confirmat faptul că artistul are depistate nişte excrescenţe pe creier, dar încă mai aşteaptă rezultatele unor alte investigaţii.