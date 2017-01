Leona Lewis a refuzat un milion de lire sterline

Cîntăreaţa britanică dovedeşte din nou caracter, refuzînd pentru a doua oară o sumă de bani consistentă, de dragul principiilor sale. Militantă convinsă împotriva cruzimii faţă de necuvîntătoare, Leona Lewis a refuzat oferta făcută de patronul magazinului Harrods, nimeni altul decît Mohammed al-Fayed, de a deschide oficial sezonul de vînzări. Cîntăreaţa de 23 de ani nu a fost tentată de milionul de lire sterline care i se oferise şi şi-a argumentat refuzul prin faptul că magazinul are un departament special de blănuri. Nu la fel de pretenţiosă a fost vedeta serialului “Totul despre Sex”, Kim Cattrall, care la cei 52 de ani ai săi dă dovadă de mai multă prudenţă cînd vine vorba de bani.

Vegetariană convinsă de la vîrsta de 12 ani, Leona Lewis nu are în garderoba sa produse din piele de animale. De altfel, vedeta a şi fost votată drept cea mai sexy celebritate vegetariană. Conştientă de talentul său, Leona Lewis a preferat să refuze turul de onoare prin magazinul Harrods, oferit de însuşi Mohammed al-Fayed. În plus, cîntăreaţa pare să-l fi convins pe proprietarul lanţului de magazine Bhs, Sir Philip Green, să îi permită să creeze o linie de poşete din materiale care imită pielea, sub marca Topshop.