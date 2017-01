Leona Lewis a subjugat America

Cîştigătoarea emisiunii-concurs X Factor a devenit prima cîntăreaţă britanică care domină topurile americane din ultimii 20 de ani. Primul său single, “Bleeding Love” ocupă prima poziţie a clasamentelor muzicale întocmite fie după vînzări, fie după frecvenţa difuzării pieselor la radio. Leona Lewis egalează performanţa conaţionalei sale Kim Wilde, care în 1987 ocupa aceeaşi poziţie cu piesa “You Keep Me Hangin\' On”, pe care o preluase de la trupa The Supremes. Apariţiile sale în emisiunile lui Oprah Winfrey şi Jay Leno au promovat-o aproape instataneu în topul vînzărilor pe Internet. Leona Lewis o eclipsează pe colega sa generaţie, Amy Winehouse, al cărui album “Back To Black” a intrat deja pe poziţia a şaptea a US100 cu 1,5 milioane de copii vîndute, dar nu a reuşit să ajungă pe prima poziţie în ciuda premiilor Grammy pe care le-a cîştigat.

Această performanţă trebuie să-i ţină ridicat moralul tinerei cîntăreţe care trebuie să se opereze, pentru că de ceva vreme suferă de amigdalită. Intervenţia ar fi una de rutină pentru un om obişnuit, dar s-ar putea dovedi riscantă pentru o cîntăreaţă. Fiind în plină campanie de promovare a albumului său de debut, intitulat “Spirit”, Leona Lewis şi-a neglijat sănătatea. A recunoscut că din lipsă de timp a lăsat infecţia să evolueze. Cîntăreaţa britanică nu şi-a ascuns teama de operaţie pe care a amînat-o cît a putut de mult. Leona Lewis a mai suferit de amigdalită şi în 2006 în timp ce participa la X Factor şi a fost nevoită să facă o pauză în timpul înregistrărilor. Se pare că a venit timpul ca vedeta să intre sub cuţit…