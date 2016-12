Leona Lewis chiar s-a îndrăgostit

La trei luni de la despărţirea de partenerul ei de… cursă lungă Lou Al-Chamaa, Leona Lewis pare să îşi fi regăsit seninătatea pe plan sentimental. Talentata cântăreaţă britanică s-a îndrăgostit de Dennis Jauch, unul din dansatorii care au însoţit-o în recentul ei turneu şi, totodată, unul dintre câştigătorii ediţiei germane a concursului “So You Think You Can Dance”. Presa anunţase o posibilă poveste de dragoste a celor doi încă din urmă cu şase săptămâni, când aceştia fuseseră văzuţi împreună într-o vizită la Berlin Zoo. Acum, însă, apropiaţii frumoasei cântăreţe susţin că relaţia acesteia cu Dennis Jauch este cu adevărat de viitor, cei doi străduindu-se să petreacă tot mai mult timp împreună, fără însă a-şi neglija obligaţiile profesionale.