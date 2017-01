Leona Lewis, Coldplay şi Kid Rock, premii duble la World Music Awards

Trupa britanică Coldplay a fost desemnată formaţia cu cele mai mari vînzări din 2008, în cadrul galei World Music Awards, ce a avut loc duminică, la Monaco. Cel mai recent album al trupei “Viva La Vida or Death and All His Friends”, lansat la mijlocul acestui an, a ajuns în fruntea clasamentelor din SUA, Marea Britanie, Japonia, Germania, Franţa, precum şi multe alte ţări. Vînzările spectaculoase ale acestui album au fost rezultatul unei strategii eficiente de marketing, care a inclus difuzarea gratuită pe internet a primului single extras de pe album, timp de o săptămînă şi organizarea a trei concerte gratuite înainte de începerea turneului mondial. Trupa Coldplay a fost desemnată şi cea mai bună trupă rock a anului.

Cea mai bună cîntăreaţă pop a fost declarată britanica Leona Lewis, ale cărei vînzări le-au depăşit pe cele ale Madonnei şi ale lui Mariah Carey. Cel mai bun cîntăreţ pop a fost declarat americanul Kid Rock, al căruit album “Rock \'N\' Roll Jesus” a fost lansat la sfîrşitul anului 2007. Amy Winehouse, a cărei viaţă privată şi dependenţă de droguri i-au umbrit cariera muzicală, a fost declarată cîntăreaţa pop-rock a anului, iar Kid Rock a cîştigat al doilea premiu în cadrul galei de la Monaco, cel pentru Cel mai bun cîntăreţ pop-rock. Alicia Keys a fost declarată cîştigătorea categoriei Cea mai bună cîntăreaţă R&B, iar Leona Lewis a cîştigat premiul de Cel mai bun cântăreţ debutant. Lil Wayne din SUA a fost declarat Cîntăreţul hip-hop al anului, iar senegalezul Akon, Cel mai ascultat artist de pe Internet. În numele trupei Beatles, Ringo Starr a fost prezent la gala din WMA din Monaco pentru a primi Premiul Diamant, creat în 2001, în onoarea artiştilor care au vîndut mai mult de 100 milioane de albume în cariera lor muzicală. Trupa Beatles a vîndut cele mai multe discuri din istorie, înregistrînd vînzări estimate la peste un miliard de discuri vîndute în lume. Antonio “L.A.” Reid a primit un premiu pentru contribuţia lui extraordinară adusă industriei muzicale.

Premiile WMA se acordă anual artiştilor care înregistrează cele mai mari vînzări de discuri, pe baza datelor furnizate de Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice, o organizaţie cu sediul în Londra, care reprezintă companiile de discuri din industria muzicală.