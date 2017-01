Leona Lewis se va dezbrăca de dragul animalelor

Cîntăreaţa britanică este o vegetariană convinsă şi o mare iubitoare de animale. Pe scurt, Leona Lewis întruneşte toate condiţiile pentru o campanie în numele necuvîntătoarelor. Cei de la PETA, organizaţie care apără drepturile animalelor, au observat acest lucru şi pînă la oferta de a sprijini acţiunile lor nu a mai fost decît un pas. I s-a propus ca o fotografie cu ea dezbrăcată să apară sub sloganul ”I’d Rather Go Naked Than Wear Fur, în traducere, Prefer să fiu goală decît acoperită cu o haină de blană, iar Leona Lewis a fost de acord să renunţe la haine. Tînăra vedetă este foarte mîndră că i s-a făcut această propunere şi astfel va păşi pe urmele unor vedete, precum Alicia Silverstone sau Eva Mendes, care au pozat şi ele dezbrăcate în scopuri nobile.