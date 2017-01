Leona Lewis şi Jennifer Hudson, în duet

Cântăreaţa britanică Leona Lewis a înregistrat un duet cu artista americană Jennifer Hudson, iar această piesă ar putea deveni tema muzicală a lungemtrajului ”Sex and the City / Totul despre sex 2”. Cele două cântăreţe au înregistrat un cântec împreună, iar producătorii filmului doresc ca această piesă să devină tema muzicală a filmului sau să fie inclusă pe coloana sonoră a acestuia. Amândouă au voci incredibile, iar piesa lor va fi lansată atât în Marea Britanie, cât şi în SUA.

Leon Lewis pare să se fi specializat în ultimii ani în înregistrări care devin temele muzicale sau piese incluse pe coloanele sonore ale unor filme de succes. Astfel, regizorul James Cameron a ales-o pe Leona Lewis să interpreteze piesa “I See You”, tema muzicală a filmului “Avatar”, în ciuda unei concurenţe acerbe, printre marile cântăreţe care doreau să obţină această onoare numărându-se şi Christina Aguilera. Totodată, piesa “Happy”, lansată în 2009 de Leona Lewis, a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului “Precious: Based On The Novel Push By Sapphire”. Leona Lewis a devenit un star internaţional odată cu câştigarea concursului britanic The X Factor, în 2006. Şi cariera lui Jennifer Hudson a început cu o emisiune concurs, American Idol. Şi-a continuat cursul ascendent, Jennifer Hudson apărând, în 2008, şi în filmele \"”Sex and the City / Totul despre sex 1” şi “The Secret Life of Bees”. În februarie, anul trecut, a câştigat un premiu Grammy pentru albumul de debut care îi poartă numele, lansat în 2008.