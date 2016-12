Leona Lewis şi-ar dori să scrie scenariul unui film

Cântăreaţa britanică, iubitoare de filme declarată, a mărturisit recent că şi-ar dori ca în viitor să scrie scenariul unui film. ”Iubesc filmele, dar m-ar interesa mai mult partea care ţine de scenariu, de povestea filmului şi de culisele realizării unui film. Nu aş refuza un astfel de proiect dacă el ar fi potrivit pentru mine”, a declarat aceasta. Cel mai recent single al său, intitulat ”Happy”, a fost inclus pe coloana sonoră a filmului ”Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”, un lungmetraj care prezintă povestea unei adolescente supraponderale şi analfabete care visează la o viaţă mai bună. Leona Lewis s-a declarat încântată de faptul că piesa ei a fost aleasă pentru coloana sonoră a filmului. La jumătatea lunii noiembrie, presa internaţională a anunţat că solista britanică a înregistrat şi tema muzicală a filmului ”Avatar”, regizat de James Cameron, ce va fi lansat pe marile ecrane în luna decembrie. Leona Lewis ar putea înregistra un nou succes mondial răsunător cu această piesă, intitulată ”I See You”, ţinând cont de nerăbdarea cu care este aşteptat filmul din a cărui distribuţie fac parte Sigourney Weaver, starul francizei Aliens, Sam Worthington, cunoscut pentru rolul din ”Terminator-Salvarea” şi Michelle Rodriguez din serialul ”Lost / Naufragiaţii”.