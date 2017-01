Leonard Cohen, în primul turneu mondial din ultimii 15 ani

Cîntăreţul şi scriitorul canadian Leonard Cohen va pleca în curînd în primul său turneu mondial din ultimii 15 ani, ce va cuprinde concerte în Canada, SUA şi Europa. Autorul hiturilor “Suzanne” şi “So long Marianne” a declarat că detaliile despre acest turneu, ce va debuta cu concerte în estul Canadei, vor fi făcute publice în luna februarie. “În prezent, îmi organizez echipa de muzicieni. Nu am mai cîntat la chitară de 14 ani, deci simt o mare nelinişte”, a declarat acesta.

Leonard Cohen, care va împlini 74 de ani în luna septembrie şi care îşi împarte timpul între Montréal şi Los Angeles, va avea concerte în Canada şi SUA în mai, urmînd să ajungă în Europa în această vară. Cîntăreţul va fi inclus în Rock and Roll Hall of Fame pe 10 martie, la New York, alături de Madonna, starul rock John Mellencamp, grupul pop The Dave Clark Five şi rockerii de la The Ventures.