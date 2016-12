Leonard Cohen, inclus în Songwriters Hall of Fame

Cântăreţul canadian Leonard Cohen va fi inclus în Songwriters Hall of Fame, împreună cu principalii membri ai grupului Earth, Wind & Fire şi producătorul şi compozitorul David Foster. Membrii grupului Earth, Wind & Fire, care vor fi omagiaţi împreună cu Foster şi Cohen, sunt Maurice White, Philip Bailey şi Verdine White. În afara muzicienilor amintiţi vor mai fi onoraţi Johnny Mandel, Jackie DeShannon, Larry Dunn şi Al McKay. Songwriters Hall of Fame celebrează compozitorii şi textierii cu merite deosebite. Gala Songwriters Hall of Fame va avea loc pe 17 iunie, la New York. Anul trecut, Leonard Cohen a fost inclus oficial în Rock and Roll Hall of Fame din New York, odată cu Madonna, John Mellencamp, The Dave Clark Five şi The Ventures. Cântăreţul canadian a primit un premiu onorific şi la cea de-a 40-a gală a premiilor Grammy, ce a avut loc la Los Angeles la începutul lunii februarie.

Leonard Cohen a început să cânte la chitară la vârsta de 13 ani. A urmat cursurile Universităţii McGill, unde a câştigat premiul McNaughton pentru creaţie, înainte de absolvire. Şi-a publicat primul volum de poezie, ”Let Us Compare Mythologies”, la un an după aceea, cu un succes răsunător. Judy Collins, nume de top al folk-ului anilor \'60, înregistrează o versiune a piesei ”Suzanne”, care ajunge rapid un hit. Solista îi propune lui Cohen să o urmeze în turnee şi, astfel, debutul lui are loc în vara anului 1967, la The Newport Folk Festival. Au urmat două concerte cu casa închisă în New York şi o apariţie la CBS Network, unde Cohen îşi interpretează cântecele şi îşi recită poeziile. Leonard Cohen semnează un contract cu studioul de înregistrări Columbia şi, în 1968, lansează primul său album, ”The Songs of Leonard Cohen”, un material devenit hit folk şi care stârneşte vâlvă în mediile muzicale, asigurându-i un renume inegalabil printre cântăreţi şi textieri. Au urmat, printre altele, ”Songs From a Room” (1969), ”Songs of Love and Hate” (1971), ”New Skin for Old Ceremony” (1974), ”Death of a Ladies\' Man” (1977) şi ”I\'m Your Man” (1988). Legendarul Leonard Cohen şi-a reluat turneele în 2008, după 15 ani de absenţă de pe scene, iar de atunci a susţinut 191 de concerte. În 2008 şi în 2009, artistul a susţinut show-uri şi la Bucureşti.