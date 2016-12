Leonard Cohen, la 82 de ani: „You Want It Darker“

În ziua în care a împlinit 82 de ani, pe 21 septembrie, legendarul Leonard Cohen a decis să le ofere fanilor săi un cadou special. A lansat o nouă piesă melancolică şi tulburătoare, intitulată "You Want It Darker". Lansată imediat după anunţul că muzicianul va scoate albumul cu numărul 14, care va purta acelaşi nume precum piesa, "You Want It Darker“ este "o explorare neabătută a spiritului religios", potrivit site-ului muzicianului. Cohen a apelat la Corul Sinagogii Shaar Hashomayim pentru a evoca "sunete din tinerețea sa" în cântec, în care cantautorul Ghedeon Zelermyer este în backing vocals. Aşa cum relatează The A.V. Club, este greu pentru fanii lui să-l asculte pe Cohen cântând: "Sunt gata, Domnul meu", fără a se gândi la moarte, în special la moartea sa. Dar moartea este, totuşi, temă predilectă la Cohen, astfel că piesa păstrează aceeaşi atmosferă de melancolie tipică pieselor starului canadian.

În plus, în luna august poetul canadian a scris o scrisoare emoționantă către fosta sa muză Marianne Ihlen, care a murit după o luptă cu leucemia. În scrisoare, Leonard a scris: "Sunt atât de aproape de tine, că, dacă întinzi mâna, cred că mă poţi ajunge". Nu există nicio veste dacă Leonard Cohen va face un turneu pentru acest album. Ultimul său concert a fost în decembrie 2013, în Auckland, Noua Zeelandă. În prezent, artistul se arată rar în public.