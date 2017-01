Leonard Cohen, premiat

Muzicianul şi scriitorul canadian Leonard Cohen este câştigătorul de anul acesta al prestigiosului premiu spaniol Prinţul de Asturias, datorită contribuţiei sale extraordinare la cultura mondială. Creaţiile semnate de Leonard Cohen, susţin reprezentanţii Fundaţiei Prince of Asturias, au explorat, într-o manieră frumoasă, cele mai importante probleme ale umanităţii. În vârstă de 76 de ani, artistul canadian are în spate o carieră de cinci decenii, în care cele peste 2.000 de cântece şi 13 cărţi ale sale au inspirat şi emoţionat generaţii întregi. Distincţia Prinţul de Asturias este acordată în fiecare an, începând din 1980, de fundaţia spaniolă cu acelaşi nume. Gala de premiere are loc toamna, în oraşul spaniol Oviedo, şi îl are ca amfitrion pe prinţul moştenitor Felipe. Câştigătorul este recompensat şi cu suma de 50.000 de euro.