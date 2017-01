Leonard Cohen s-a prăbuşit pe scenă

Ajuns la vîrsta de 75 de ani, Leonard Cohen acuză grave probleme de sănătate. Artistul canadian a fost nevoit să întrerupă concertul de vineri seară, din Valencia, după ce, în timpul unui cîntec, s-a prăbuşit pe scenă. Trecuse doar jumătate de oră de la debutul spectacolului şi Leonard Cohen interpreta hit-ul „Bird on a Wire”, cînd, din senin, şi-a pierdut echilibrul şi a căzut în genunchi, ţinîndu-se de stomac. Din fericire, îndrăgitul cîntăreţ a primit îngrijiri medicale pe loc şi şi-a revenit în cursul nopţii. Potrivit lui Javier Mas, membru al trupei sale, Leonard Cohen a suferit un sever atac de indigestie şi se află acum în afara oricărui pericol. Cu toate acestea, semnalul de alarmă a fost tras şi Spania ar putea fi ultima ţară în care legendarul interpret va fi cîntat în impresionanta lui carieră de peste jumătate de veac... Leonard Cohen a concertat şi la Bucureşti, pe 5 septembrie 2009, dar şi pe 21 septembrie 2008, pe stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti, în faţa a circa 10.000 de oameni, în cadrul unui turneu mondial, în ziua în care împlinea 74 de ani.

Artist muzical, poet şi prozator, Leonard Norman Cohen s-a născut pe 21 septembrie 1934 la Montreal în Canada, într-o familie de evrei creştinaţi. Şi-a început cariera muzicală în New York, la sfîrşitul anilor 1960. Cîntecele sale vorbesc despre cele mai mari şi mai vechi teme ale lumii: sex, spiritualitate, religie sau putere. Primul său album, intitulat “Songs of Leonard Cohen”, a apărut în 1967. Melodia “Suzanne”, inclusă pe acest album, a devenit un hit graţie lui Judy Collins, pe care Leonard Cohen a convins-o de talentul său. Potrivit site-ului oficial al artistului, se estimează că melodiile din culegerea de cîntece Leonard Cohen au devenit cover-uri de peste 1.330 ori. Dintre muzicienii cunoscuţi care i-au preluat şi recîntat creaţiile sînt U2, REM, Sting, Nick Cave, Rufus Wainwright şi Johnny Cash. Leonard Cohen a intrat în Rock and Roll Hall of Fame, în luna martie 2008, alături de Madonna. Artiştii devin eligibili pentru Hall of Fame la 25 de ani după ce şi-au lansat primul single sau album şi sînt reprezentaţi într-o expoziţie la muzeul Rock and Roll Hall of Fame din Cleveland, Ohio.