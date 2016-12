Leonard Cohen şi-a serbat ziua de naştere printr-un concert la Marsilia

Cântăreţul şi compozitorul canadian Leonard Cohen şi-a celebrat, marţi, la Marsilia, cea de-a 76-a aniversare, cântând aproape trei ore şi jumătate în faţa unui public numeros, care a savurat piesele sale clasice, interpretate de o “voce de aur”, care nu a îmbătrânit deloc. Pe scena din Marsilia, artistul, cei şase instrumentişti şi cei doi corişti ai săi, purtând costume de firmă în culori închise, au susţinut un concert unic, a cărui regie a fost pe cât de sobră, pe atât de elegantă. Şarmant şi alert, cântăreţul a legat cu vitalitate cele mai mari titluri ale sale, printre care s-au numărat “Suzanne”, “Everybody\'s Knows”, “I\'m Your Man” şi “Hallelujah”. Înconjurat pe scenă de muzicieni talentaţi, precum Javier Mas, care a cântat la o chitară spaniolă cu 12 coarde şi Dino Soldo la saxofon, septuagenarul canadian cu o voce caldă şi fascinantă i-a invitat pe spectatori, prin intermediul versurilor, să valseze la Viena, să facă dragoste la New York, să declare război Germaniei naziste şi să danseze pe zidurile Berlinului. Repertoriul său vorbeşte despre viaţă, dragoste, femei, corpuri înlănţuite, melancolie, solitudine şi respingerea sistemului. Pe două ecrane uriaşe amplasate de o parte şi de alta a scenei, spectatorii prezenţi la Marsilia au putut să citească traducerea în franceză a versurilor.

Leonard Cohen va mai susţine două concerte în Franţa - în oraşele Tours şi Lille -, iar apoi va concerta în Germania, Polonia, Rusia, Slovenia şi Slovacia, punând astfel capăt primului său turneu mondial ce a inclus 220 de concerte, toate cu casa închisă. Anul trecut, Leonard Cohen a fost inclus oficial în Rock and Roll Hall of Fame din New York, odată cu Madonna, John Mellencamp, The Dave Clark Five şi The Ventures. Cântăreţul canadian a primit un trofeu onorific şi la cea de-a 40-a gală a premiilor Grammy, care a avut loc la Los Angeles, la începutul lunii februarie. Leonard Cohen a început să cânte la chitară la vârsta de 13 ani. A urmat cursurile Universităţii McGill, unde a câştigat premiul McNaughton pentru creaţie, înainte de absolvire. Şi-a publicat primul volum de poezie, “Let Us Compare Mythologies”, la un an după aceea, cu un succes răsunător. Judy Collins, nume de top al folk-ului anilor \'60, înregistrează o versiune a piesei “Suzanne”, care ajunge rapid un hit. Solista îi propune lui Cohen să o urmeze în turnee şi, astfel, debutul lui are loc în vara anului 1967, la The Newport Folk Festival. Au urmat două concerte cu casa închisă în New York şi o apariţie la CBS Network, unde Cohen îşi interpretează cântecele şi îşi recită poeziile. Cohen semnează un contract cu studioul de înregistrări Columbia şi, în 1968, lansează primul său album, “The Songs of Leonard Cohen”, un material devenit hit folk şi care stârneşte vâlvă în mediile muzicale, asigurându-i un renume inegalabil printre cântăreţi şi textieri. Legendarul Leonard Cohen şi-a reluat turneele în 2008, după 15 ani de absenţă de pe scenă. În 2008 şi în 2009, artistul a susţinut show-uri şi la Bucureşti.