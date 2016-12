Renumitul artist Leonard Cohen va reveni în România, în această toamnă, pentru a susţine un concert în Piaţa Constituţiei din capitală, pe data de 4 septembrie. Spectacolul este organizat de compania „Events”. Artistul se va afla la cea de-a doua vizită în România, după ce anul trecut a adunat 10.000 de fani pe „Stadionul Arcul de Triumf” din Bucureşti. „Am făcut toate demersurile pentru a asigura publicului român un spectacol şi în a doua parte a turneului internaţional al lui Leonard Cohen. Locaţia a fost aleasă astfel încît să asigure o capacitate suficientă, care să satisfacă cererea de bilete atît din partea celor care nu au mai reuşit să prindă un tichet anul trecut, cît şi pentru cei care vor să retrăiască emoţiile de atunci”, a precizat Sorina Burlacu, directorul general „Events”.

Biletele pentru acest concert se vor pune în vînzare de astăzi, pe site-ul www.ticketpoint.ro, iar de mîine, tichetele vor fi disponibile şi prin intermediul site-urilor www.eventim.ro, www.bilete.ro, www.blt.ro, precum şi în reţeaua magazinelor Diverta. Preţurile biletelor variază în funcţie de categorie: 124 de lei, 248 de lei şi 399 de lei.

În 2008, după o absenţă de 15 ani din viaţa concertistică, Leonard Cohen a susţinut primul turneu internaţional, care a avut peste 700.000 de spectatori pe toate continentele. Tot anul trecut, Leonard Cohen a fost inclus oficial în Rock and Roll Hall of Fame din New York, odată cu Madonna, John Mellencamp, „The Dave Clark Five” şi „The Ventures”. La sfîrşitul lunii martie, Cohen a lansat albumul „Live in London”, care conţine 25 de piese din spectacolul susţinut, anul trecut, pe faimosul stadion londonez „O2 Arena”. Albumul „Live in London” include piese precum „Suzanne”, „Dance Me to the End of Love”, „Hallelujah”, care i-au adus lui Cohen reputaţia de care se bucură astăzi.