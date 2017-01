Leonard Doroftei, audiat ca martor în dosarul „Gala Bute“

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box (FRB) Leonard Doroftei a arătat miercuri, în declaraţia de martor dată la instanţa supremă, că Rudel Obreja nu putea să organizeze prin FRB Gala „Campion pentru România”, în care Lucian Bute a boxat cu Jean Paul Mendy, pentru că FRB poate organiza direct doar meciuri pentru amatori. Doroftei a precizat că, dacă Obreja nu era schimbat din funcţie, Federaţia Română de Box urma să fie suspendată de AIBA.

Doroftei a fost audiat miercuri de către magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care judecă dosarul „Gala Bute”, în care sunt acuzaţi fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja şi fostul ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului Elena Udrea. „Moșu” a arătat în faţa instanţei că menţine toate declaraţiile făcute anterior în acest dosar, când era preşedinte al FRB.

Întrebat de procurorul de şedinţă dacă FRB putea organiza în 2011 un meci de box profesionist, Leonard Doroftei a spus că federaţia poate elibera doar o licenţă pentru desfăşurarea unui meci de box. „Nu avea dreptul să organizeze direct un meci profesionist. Putea organiza direct meciuri de box pentru amatori. Federaţia Română de Box nu putea să fie organizator al unei gale în care să boxeze Bute. Nu ştiu în ce calitate a organizat Obreja gala Campion pentru România”, a spus Doroftei. El a adăugat că, dacă o persoană vrea să organizeze o gală de box, trebuie să plătească licenţe pentru sportivi.

În ceea ce priveşte sponsorizările FRB, Doroftei a spus că, pe parcursul unui an, acestea variază între 2.000 şi 10.000 de euro. „Cât am fost preşedinte al Federaţiei Române de Box, au existat companii care au cerut înapoi banii pentru sponsorizare. Nu ştiu care a fost destinaţia sumelor primite ca sponsorizare. De la procuror am aflat că Federaţia Română de Box a primit sponsorizări de 400.000 de euro de la companiile de stat”, a spus Doroftei.

Fostul campion mondial a mai spus că Obreja avea o datorie faţă de federaţie de aproximativ 9.000 de lei. „Nu ştiu dacă banii federaţiei au fost folosiţi de-o societate comercială”, a adăugat Doroftei.

Leonard Doroftei trebuia să fie audiat pe 5 octombrie, dar, pentru că nu s-a prezentat, magistraţii care judecă dosarul au dispus ca la termenul de miercuri să fie adus cu mandat, care să fie pus în executare de un poliţist. În dosarul „Gala Bute” va fi audiat în calitate de martor şi fostul secretar general al FRB Viorel Sima, pentru care instanţa a emis mandat de aducere la termenul de miercuri, după ce la termenele anterioare nu s-a prezentat.

Dosarul „Gala Bute” a ajuns la instanţa supremă în aprilie 2015. Procurorii îi acuză de fapte de corupţie pe fostul ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului Elena Udrea, fostul ministru al Economiei Ion Ariton, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja, fostul director al Companiei Naţionale de Investiţii Ana Maria Topoliceanu, fostul asistent personal al Elenei Udrea, Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea, Ştefan Lungu, fostul secretar general în MDRT Gheorghe Nastasia şi omul de afaceri Dragoş Botoroagă. Printre faptele pentru care aceştia au fost trimişi în judecată sunt: luare sau dare de mită, abuz în serviciu, complicitate la luare de mită, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Gala de box profesionist „Campion pentru România” a fost organizată de firma lui Rudel Obreja, Europlus Computers SRL, când acesta era preşedintele Federaţiei Române de Box. În 9 iulie 2011, la Romexpo, Lucian Bute a boxat cu francezul Jean-Paul Mendy, iar în urma victoriei de atunci şi-a păstrat centura de campion mondial IBF.

Rudel Obreja, în calitate de preşedinte al Federaţiei Române de Box, a dat dreptul de exclusivitate în organizarea galei de box „Campion pentru România” firmei sale. În baza acestui contract de exclusivitate, firma Europlus Computers SRL a obţinut de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului un contract având ca obiect „Promovarea brandului turistic al României”.

Firma lui Obreja, Europlus Computers, avea atunci patru angajaţi: un contabil, un subinginer electronist, un inginer electromecanic şi un consilier juridic, toţi cu contract pentru timp parţial de muncă, respectiv pentru două şi patru ore. Valoarea contractului a fost de 1,93 milioane de euro, dar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a plătit Europlus Computers doar 1,54 milioane de euro, pe motiv că societatea nu şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale.