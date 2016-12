Leonardo DiCaprio a donat un milion de dolari pentru salvarea tigrilor

Actorul american a donat un milion de dolari organizaţiei care coordonează programul mondial de salvare a tigrilor, a căror protecţie face obiectul unor discuţii în cadrul summit-ului din Rusia, la care participă 13 state, sub patronajului premierului rus, Vladimir Putin. Anunţul a fost făcut ieri, de reprezentanţii World Wide Fund for Nature (WWF). Leonardo DiCaprio, membru WWF, a efectuat recent două vizite în Nepal şi în Bhutan, împreună cu câţiva experţi din partea organizaţiei. La începutul anului, actorul american a participat la o altă campanie organizată de WWF, cu scopul de a strânge 20 de milioane de dolari pentru salvarea tigrilor din sălbăticie. Premierul rus, Vladimir Putin, s-a declarat şi el în favoarea protejării şi conservării speciei, ieri, în cadrul unui summit fără precedent la care participă cele 13 state pe teritoriile cărora trăieşte acest animal. Summit-ul de la Sankt Petersburg va lansa primul program mondial conceput cu scopul de a asigura, până în 2012, o dublare a numărului de exemplare de tigru care trăiesc în sălbăticie.

Duminică, zburând spre Rusia, pentru a participa la summit-ul de la Sankt Petersburg, la bordul unui avion Boeing, Leonardo DiCaprio a fost forţat să aterizeze de urgenţă, la New York, din cauza unei pene de motor, a anunţat, luni, săptămânalul american ”Us Weekly”. După această aterizare forţată, efectuată fără probleme pe aeroportul JFK din New York, actorul american a semnat autografe pentru membrii echipajului. Avionul Boeing 767 al companiei Delta Airlines, în zbor spre Moscova şi având la bord peste 200 de pasageri, a avut o pană de motor şi a revenit la New York. Pasagerii au plecat spre Moscova la bordul unui alt avion, în cursul serii de duminică.