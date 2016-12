Leonardo DiCaprio are o nouă relaţie

Actorul american Leonardo DiCaprio pare într-o continuă căutare a fericirii... sentimentale, după mai multe relaţii eşuate în ultimii ani. Leo s-a despărţit de modelul casei Victoria's Secret, Toni Garrn, în urmă cu câteva luni. De această dată, Kat Torres, în vârstă de 24 de ani, noul model care a intrat în graţiile lui Leonardo DiCaprio, a confirmat că are o relaţie cu acesta. „L-am cunoscut pe Leo la Cannes. Am stat în aceeaşi casă, în timpul festivalului. Leo este extraordinar, dar îmi fac griji despre ce va crede când va auzi că am vorbit cu voi. Avem o înţelegere să nu vorbim nimic despre relaţia noastră”, a declarat Kat pentru revista braziliană „Extra”.

Leonardo DiCaprio, în vârstă de 38 de ani, şi frumoasa blondă braziliană, pe numele ei complet Katiuscia Torres Soares, au fost văzuţi împreună la diferite evenimente. DiCaprio nu este deloc străin de industria modelingului. El a mai avut relaţii cu fotomodelul brazilian Gisele Bündchen şi cu supermodelul israelian Bar Refaeli.