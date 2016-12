Leonardo DiCaprio debutează în animaţie

Actorul american a cedat în cele din urmă tentaţiei şi îşi va împrumuta vocea, în premieră, unui personaj dintr-un film de animaţie. Leonardo DiCaprio va debuta în rolul Jack Frost din lungmetrajul ”The Guardians”. Într-o versiune originală vor fi prezentaţi cinci dintre eroii copilăriei, Moş Crăciun, Iepuraşul de Paşte, Zâna Măseluţă, Moş Ene şi omul de zăpadă Jack Frost. Ei sunt supereroii membri ai unui comando de elită, care trebuie să se lupte împotriva unui spirit malefic numit Pitch. Producătorii nu au anunţat deocamdată numele celorlalţi cinci actori din acest proiect. Regizorul filmului este Peter Ramsey, care a realizat ”Monsters vs. Aliens: Mutant Pumpkins From Outer Space”. Filmul se bazează pe romanele din seria ”The Guardians of Childhood”, scrise de William Joyce şi va fi lansat pe 2 noiembrie 2012.