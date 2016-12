Leonardo DiCaprio e din nou singur

Actorul american Leonardo DiCaprio a făcut o schimbare majoră în viaţa sa, fiind din nou singur. Actorul în vârstă de 37 de ani s-a despărţit de Erin Heatherton, de 23 de ani, unul din ”îngerii” celebrei case Victoria\'s Secret. Cei doi au început să iasă împreună în luna decembrie 2011, la doar câteva luni după ce actorul s-a despărţit de actriţa Blake Lively. Însă nu au reuşit să sărbătorească primul lor an împreună, decizând recent să meargă pe drumuri separate. ”S-au despărţit în urmă cu câteva săptămâni. Nu s-au certat. Încă mai ţin unul la altul foarte mult”, a declarat o sursă. Motivul despărţirii ar fi programul de lucru foarte aglomerat al fiecăruia dintre ei.

Anul 2012 a fost unul extrem de solicitant pentru Leonardo DiCaprio, care a filmat pentru mai multe producţii, respectiv ”The Great Gatsby / Marele Gatsby”, în regia lui Buz Luhrmann, în Australia, ”Django Unchained / Django dezlănţuit”, în regia lui Quentin Tarantino, la New Orleans, dar şi pentru ”The Wolf of Wall Street”, în regia lui Martin Scorsese, la New York.