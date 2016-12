Leonardo DiCaprio investeşte în apartamente de lux... eco

Actorul american Leonardo DiCaprio sprijină financiar dezvoltatorii unui complex de apartamente ecologice din New York, devenind investitor în cadrul companiei. Actorul a fost în căutarea unei locuinţe în New York, în ultimele luni, şi a cumpărat recent un apartament de câteva milioane de dolari în complexul rezidenţial Delos Living, construit după principii ecologice. ”Delos proiectează clădiri inovatoare, care ţin cont de sănătatea umană şi protejează mediul înconjurător”, a declarat Leonardo DiCaprio pentru ziarul ”The New York Post”. Ca activist implicat în protejarea mediului înconjurător, Leonardo DiCaprio va deveni, alături de Deepak Chopra, cunoscutul guru şi autor indian de cărţi motivaţionale, membru în consiliul de administraţie al companiei Delos Living. Pe de altă parte, fraţii Peter şi Paul Delos au declarat că vor construi 40 de case în Haiti, prin intermediul fundaţiei fostului preşedinte american Bill Clinton, pentru fiecare apartament ecologic pe care îl vând.

Leonardo DiCaprio, în vârstă de 39 de ani, este considerat unul dintre cei mai talentaţi actori de la Hollywood. A debutat devreme, fiind considerat un copil-minune al cinematografiei americane. Printre primele sale filme se numără ”What's Eating Gilbert Grape” (1993), în care a jucat alături de Johnny Depp, şi ”Jurnalul unui baschetbalist” (1995). A avut mare succes la public după ce a jucat în ”Romeo şi Julieta”, în 1996. În ultima vreme, DiCaprio s-a specializat în biografii ale unor mari personalităţi. Astfel, el a jucat rolul pionierului aviaţiei Howard Hughes în ”Aviatorul”, care i-a adus, în 2005, a doua dintre cele trei nominalizări la premiile Oscar. Actorul a mai jucat în ”Cârtiţa” (2006) şi ”Shutter Island” (2010), regizate de Marin Scorsese, dar şi în filmul lui Christopher Nolan ”Începutul / Inception”, lansat în cinematografe în 2010. Totodată, în anul 2011, Leonardo DiCaprio a jucat în ”J. Edgar”, în regia lui Clint Eastwood. Actorul a putut fi văzut de curând în cinematografe în filmul ”Marele Gatsby”, o ecranizare de excepţie a romanului omonim scris de Francis Scott Fitzgerald, în regia lui Baz Luhrmann.