Leonardo DiCaprio şi Penelope Cruz, finalişti la premiile Sindicatului Actorilor de la Hollywood

Leonardo DiCaprio este finalist la categoria Cel mai bun actor, pentru rolul său din "Blood Diamond", alături de canadianul Ryan Gosling din "Half Nelson", irlandezul Peter O'Toole din "Venus" şi americanii Will Smith din "În căutarea fericirii" şi Forest Whitaker din "Ultimul rege al Scoţiei". Pe de altă parte, acelaşi Leonardo DiCaprio se află şi în competiţia de la categoria Cel mai bun actor în rol secundar, alături de Alan Arkin din pelicula "Little Miss Sunshine", Jackie Earle Haley din "Little Children" şi Eddie Murphy din "Dreamgirls".

În ceea ce le priveşte pe actriţe, britanica Helen Mirren cu rolul interpretat în "The Queen" va concura pentru trofeul Cea mai bun actriţă, cu Judi Dench din "Cronica unui scandal" şi Kate Winslet din "Little Children", precum şi cu Penelope Cruz din "Volver" şi Meryl Streep din "Diavolul se îmbracă de la Prada". Nominalizate pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar sînt Jennifer Hudson, vedeta din "Dreamgirls", Adriana Barraza şi Rinko Kikuchi din pelicula "Babel", Cate Blanchett din "Cronica unui scandal" şi Abigail Breslin din "Little Miss Sunshine".

Cele cinci producţii selecţionate la categoria Cel mai bun film sînt drama "Babel", filmul poliţist "The Departed", comedia muzicală "Dreamgirls", tragicomedia "Little Miss Sunshine" şi "Bobby". Primele patru lung-metraje figurează şi pe lista de finalişti a Producers Guild of America (PGA), anunţată miercuri. Premiile Sindicatului Actorilor de la Hollywood vor fi acordate la 28 ianuarie.