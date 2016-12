Leonardo DiCaprio şi-a vîndut reşedinţa din Malibu

Actorul american s-a îmbogăţit cu 7.999.000 de dolari atît cît a fost evaluată reşedinţa sa din Malibu pe care a reuşit să o vîndă. Această reşedinţă are o suprafaţă totală de peste 700 de metri pătraţi, cuprinde două dormitoare, două săli de baie şi o cameră pentru oaspeţi. Leonardo DiCaprio achiziţionase această vilă în 2007, pentru suma de 6,35 milioane de dolari. Deşi a renunţat la reşedinţa din Malibu, renumitul actor american nu a renunţat la ideea de a avea o vilă pe malul Oceanului. Acesta intenţionează să se mute într-o locuinţă complet ecologică în Blackadore Caye din Insulele Belize, la sfîrşitul acestui an.

Actorul îşi va rotunji venturile şi graţie carierei sale cinematografice. Leonardo DiCaprio urmează să apară pe afişul filmului „Shutter Island”, ce va fi lansat în luna octombrie, o peliculă care marchează a treia colaborare a actorului cu celebrul regizor Martin Scorsese. Cei doi ai mai lucrat împreună la lungmetrajele „The Aviator / Aviatorul„ în 2004 şi „Gangs of New York / Bandele din New York” în 2002.