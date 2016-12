Leroy Sane a fost prezentat oficial la Manchester City

Clubul englez Manchester City a anunțat achiziționarea mijlocașului german Leroy Sane, cumpărat de la Schalke 04 pentru 37 de milioane de lire sterline (aproximativ 44 de milioane de euro). Jucătorul în vârstă de 20 de ani a semnat un contract pentru cinci sezoane cu echipa din Premier League și a fost prezentat oficial marți. „Mă simt foarte bine, sunt fericit că mă aflu aici şi că totul a decurs cum trebuie. Acum pot să îmi văd liniştit de joc, la Manchester City. Cred că voi avea nevoie de o perioadă de acomodare, pentru că este un alt campionat, dar sunt sigur că mă voi adapta repede. Pep Guardiola m-a convins să vin şi cred că aici pot să îmi continui progresul. Sunt sigur că voi învăţa multe de la el. L-am urmărit pe Pep la Barcelona şi la Bayern, unde a realizat o mulţime de lucruri importante alături de alţi jucători tineri. Cred că mă poate face un jucător complet”, a spus Sane.

„Este un talent special și un jucător interesant, pe care cred că suporterii noștri se vor bucura să îl vadă. Are calități tehnice senzaționale, se simte bine cu mingea la picior și este admirabil felul în care joacă. Este rapid, creează ocazii pentru colegi, muncește mult în sprijinul echipei, dar și marchează. Are o atitudine pozitivă și se potriveşte perfect la orice echipă. Are 20 de ani, încă se dezvoltă ca jucător, dar deja este component al echipei naționale a Germaniei și este un transfer fantastic pentru clubul nostru”, a declarat antrenorul lui City, spaniolul Pep Guardiola.

Sane a făcut parte din lotul Germaniei la EURO 2016 și a marcat opt goluri în 33 de meciuri disputate în sezonul precedent din Bundesliga. În total, el a înscris 13 goluri pentru Schalke, dintre care unul cu Real Madrid, într-un meci disputat pe „Santiago Bernabeu“, în sezonul 2014-2015 al Ligii Campionilor. La reprezentativa Germaniei, Sane a debutat în noiembrie 2015, într-o partidă de pregătire câştigată în faţa Franţei, scor 2-0, şi tot împotriva francezilor a adunat şi singurele minute la EURO 2016, în semifinale.

În această vară, Manchester City i-a mai transferat pe germanul Ilkay Gundogan (Borussia Dortmund), australianul Aaron Mooy (Melbourne City), spaniolul Nolito (Celta Vigo) și ucraineanul Aleksandr Zincenko (Ufa).