Les Elephants Bizarres concertează în Serbia

Trupa românească Les Elephants Bizarres va urca, pe data de 11 iulie, pe scena Exit Festival din Novi Sad, Serbia. Cunoscută pentru sound-ul de indie-alternativ, cu influenţe punk, formaţia va cânta alături artişti de renume internaţional precum The Chemical Brothers, Pendulum sau Faith No More. Grupul va reveni la Bucureşti, în cadrul Ciuc Summer Fest (16-18 iulie), unde va concerta alături de celebra orchestră Pink Martini.

Alături de Les Eelephants Bizarres, line-up-ul acestui an este completat la Exit Festival de nume precum Missy Elliot, David Guetta, Royksopp, Mika, Placebo şi mulţi alţii, evenimentul desfăşurându-se pe şapte scene, în perioada 8-11 iulie. Românii care doresc să participe la festivalul sârbesc amintit îşi pot achiziţiona un abonament valabil pentru toată durata evenimentului de pe site-ul myticket.ro, la preţul de 430 de lei.