Les Elephants Bizarres şi Eric Martin, succese în Doors

Două seri şi două genuri diferite, acelaşi entuziasm din partea publicului care a fost prezent, vineri şi sâmbătă, în Clubul Doors. În prima seară, „elefanţii bizari\" sau Les Elephants Bizarres au ţopăit pe scenă şi printre fani, cântând piese cu care au cucerit, în primul rând, vamaioţii, vara trecută. Eric Martin, legendara voce a trupei Mr. Big, a ţinut un concert solo acustic, sâmbătă seara, încingând sala arhiplină cu câteva din hiturile care au „lovit\" România în primii ani de după Revoluţie.

„VREMEA RECE NE JOACĂ FESTE\" „Elefanţii bizari\" şi ţopăitori de vineri seară nu sunt o trupă nefamiliară peisajului muzical constănţean. Mulţi concitadini i-au auzit cântând în Vama Veche, alţii i-au căutat prin marile concerte din ţară, îndrăgostiţi de un sound nou, un stil care îmbină elemente de rock alternativ şi acustic, definind un gen în expansiune, şi la noi, „indie\".

Înfiinţată în 2008, Les Elephants Bizarres înseamnă un sunetist, trei programatori şi un art director, altfel spus cinci tineri care se eliberează de joburile cotidiene prin muzică. „Am avut câteva probleme cu audienţa, la începutul concertului. Vremea rece ne joacă feste şi i-a speriat pe constănţeni. Dar, cum s-a văzut apoi, publicul a reacţionat OK şi ne-a răspuns provocării la dans. Avem fani în Constanţa care ne ştiu din Vamă, loc în care vom reveni, în vară, cu mare plăcere\", a declarat Ştefan, vocea „elefanţilor”.

„CONSTANŢA? WOW! I LOVE YOU ALL!\" Pentru concertul lui Eric Martin de sâmbătă, rezervările se epuizaseră încă din ianuarie, astfel că starul american a avut misiune uşoară în electrizarea audienţei. Legendara voce a trupei Mr. Big, cu care a cunoscut consacrarea la începutul anilor \'90, când românii din tranziţia sălbatică fredonau hiturile „To Be With You\" şi „Wild World\", a ţinut, însă, să ofere mai mult decât muzică fanilor strânşi în Doors.

După o serie lungă de 40 de concerte, Eric a vrut să facă, în Constanţa, şi numere de comedie. „E un lucru minunat să-i faci pe oameni să râdă, nu numai să te asculte cântând. Au dat bani să se simtă bine, iar eu am vrut să mă ocup în special de interacţiunea cu ei, să le provoc hohote de râs, nu numai aplauze pentru prestaţia muzicală\", a mărturisit Eric, în finalul concertului.

Asaltat atât de adolescente, cât şi de adulţi care şi-au trăit adolescenţa cu „To Be With You\", starul a dat autografe inclusiv pe şerveţele, cu rugămintea „Do not blow your nose\" (n.r. nu-ţi sufla nasul - în engleză). Generos din fire, un evergreen ca vârstă (are 50 de ani, dar arată de 20), Eric Martin ne-a acordat un interviu mai amplu, cu care vom reveni într-o ediţie viitoare.