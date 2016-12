Letizia Ortiz, fostă ziaristă, acum noua regină a Spaniei

Fostă ziaristă de televiziune, născută într-o familie din clasa de mijloc, noua regină a Spaniei, Letizia, a introdus propriul ei stil, modern și strălucitor, în familia regală, fără să reușească totuși să îi câștige pe spanioli, care îi reproșează impasibilitatea. Ea a împrospătat totuși imaginea familei regale. Letizia era divorțată când l-a întâlnit pe Felipe, moștenitorul coroanei și prinț de Asturias, în 2002. "Inteligentă, cultivată, ambițioasă, politicoasă, femeie cu nervi de oțel" - erau în acea perioadă termenii cei mai des folosiți de colegii ei ca să o caracterizeze. Relația dintre cei doi a început în primăvara lui 2003, fiind ținută secretă până la anunțul oficial al logodnei, în luna noiembrie a aceluiași an. Observată îndeaproape de presa mondenă, Letizia reușește cu greu să câștige inimile spaniolilor, care îi reproșează că este prea distantă, prea impasibilă. Unii acceptă greu că o "femeie din popor" se bucură de iubirea prințului. Ca să îndeplinească rolul ce îi revine, cel al unei soții discrete și atente a moștenitorului tronului, Letizia are mare grijă de aparițiile sale publice. Cuplul regal are două fetițe, Leonor (născută în octombrie 2005), noua prințesă de Asturias, și Sofia (aprilie 2007), iar familia trăiește discret într-o reședință din parcul palatului Zarzuela. Chiar înainte de logodna cu Felipe, spaniolii o cunoșteau bine pe Letizia, care prezenta din septembrie 2003 programul de știri la postul public TVE. Absolventă a Facultății de Științe ale Informației de la Universitatea Complutense din Madrid, ea a fost prezentatoare și reporter la CNN+, înainte să treacă, în 2000, la TVE.