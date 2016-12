Letonia continuă ascensiunea

După ce echipa naţională a Letoniei a ajuns la turneul final al EURO 2004, iată că acum campioana aceleiaşi ţări este la un pas de a ajunge în grupele UCL. În play-off, FK Ventspils are de înfruntat un adversar de acelaşi calibru - FC Zurich - poate chiar sub nivelul echipei învinse în turul anterior, BATE Borisov! O calificare pentru letoni ar fi o mare surpriză, dacă ne gîndim la nivelul campionatului intern, dar ar confirma ascensiunea fotbalului din această ţară baltică. Dispute echilibrate şi în Austria şi Bulgaria, toate cele patru echipe avînd şanse reale de calificare. La Atena, Pao are avantajul că a jucat, deja, un tur preliminar, în timp ce Atletico nu a avut niciun meci oficial. Grecii ar putea reuşi marea surpriză, într-o dispută în care sînt cotaţi cu şansa a doua. Cea mai dezechilibrată partidă a zilei este cea de la Lyon, unde fosta campioană a Franţei este net favorită în faţa vicecampioanei Belgiei. Chiar şi fără Benzema şi Juninho, OL ar trebui să obţină calificarea încă din tur.

Programul partidelor din această seară, toate avînd ora de start 21.45: Olympique Lyon - RSC Anderlecht; Red Bull Salzburg - Maccabi Haifa; Levski Sofia - Debrecen VSC; Panathinaikos Atena - Atletico Madrid; FK Ventspils - FC Zurich.