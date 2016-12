“Let\'s Do It, Romania!”, pe 12 mai

Ziua de curăţenie naţională \"Let\'s Do It, Romania!\" va avea loc în 2012 pe 12 mai, la fel ca şi în Bulgaria, Moldova şi Turcia, în contextul în care peste 85 de ţări din întreaga lume vor organiza o zi de curăţenie generală, în perioada 24 martie - 25 septembrie. Pentru cel de-al treilea an consecutiv, echipa \"Let\'s Do It, Romania!\" îi invită pe toţi locuitorii României să ia parte la mişcarea internaţională de curăţenie şi să arate că le pasă de ţara lor. După succesul primelor două ediţii, din 2010 şi 2011, la care au participat peste 500.000 de voluntari care au colectat peste 1.300.000 de saci de deşeuri, este momentul unei noi provocări pentru România.