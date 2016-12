Leucemie la doar un an. „Mă rog la Dumnezeu să nu îmi ia copilul“

Dacă mulți părinți se bucură să își crească micuții neștiind, pur și simplu, ce pofte să le mai facă, alții luptă din răsputeri să-i vadă sănătoși, să-i scape de boli cumplite. La doar un an, Simona Mitronici a fost diagnosticată cu leucemie limfoblastică, o boală care a transformat radical o familie fericită într-una plină de griji şi durere. Fetița poate fi salvată, însă pentru asta părinții au nevoie de 120.000 de euro, contravaloarea intervenției absolut necesare, respectiv transplant de măduvă, dar și un tratament specific. Până acum, părinții au reușit să strângă, cu ajutorul prietenilor din Republica Moldova şi din România, peste 94.000 de euro. ”La ora actuală, fetiţa se află la o clinică din Turcia, unde la începutul lui octombrie a fost programată pentru transplantul de măduvă de care are mare nevoie pentru a rămâne în viaţă”, se arată într-un comunicat al Asociației ”Salvează o inimă”. “De când am aflat cumplita veste, nu mai putem dormi noaptea. Mi-e atât de teamă încât o strâng tare la piept şi mă rog la Dumnezeu să nu îmi ia copilul. Ajunsesem la capătul puterilor şi Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile, scoţându-ne în cale mii de oameni care ne ajută copilul să se facă bine. Speranţele noastre au reînviat şi mai este o lună până când trebuie să trecem cel mai greu obstacol din viaţa noastră. Până atunci, vă rugăm din suflet să ne sprijiniţi cu o donaţie cât de mică pentru a putea face transplantul de măduvă. Vă suntem profund recunoscători pentru tot sprijinul acordat”, spune Elena Mitronici, mama Simonei.

DONAȚII

Donaţii se pot face pe platforma oficială a campaniei, https://salveazaoinima.ro/campaigns/simona-mitronici/, sau prin trimiterea unui simplu SMS de 2 euro la 8832, cu mesajul “Simona”. De asemenea, donaţii pot fi făcute şi în conturile bancare ale Asociaţiei “Salvează o inimă”: RO05BTRL00701205W82870XX (cont în lei), RO28BTRLEUR CRT00W8287001 (cont în euro), RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont în dolari americani), deschise la Banca Transilvania. “Este unul dintre cele mai grave şi emoţionante cazuri pe care le-am preluat până acum. Este foarte dureros să ştii că există copii care la vârste atât de fragede se luptă între viaţă şi moarte. Am rămas profund impresionat de optimismul şi energia fetiţei, care parcă sfidează crunta boală de care suferă. Pentru a-i oferi o şansă la viaţă acestui minunat copil, ne mai despart aproximativ 26.000 de euro”, este declarația președintelui Asociației “Salvează o inimă”. Vlad Plăcintă. Menționăm ca asociația a reușit să salveze, până în prezent, peste 100 de copii cu malformații grave.