Leul - cel mai tare din parcarea UE, în 2013

SPRIJIN EXTERN Leul a avut cel mai bun parcurs din regiune, în primele şapte luni ale anului, în ciuda volatilităţii ridicate din regiune, notează analiştii Noble Securities România. „În iulie, leul a crescut notabil în raport cu euro. Astfel, moneda naţională este pe plus faţă de moneda euro, în 2013. Dintre valutele vecine, doar kuna croată a avut o performanţă similară”, spune analistul Silviu Pojar, amintind că leul a beneficiat recent de un sprijin local şi internaţional extrem de important. Pe de-o parte, a revenit interesul investitorilor străini pentru titlurile de stat româneşti; de asemenea, Guvernul a anunţat încheierea negocierilor cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Comisia Europeană pentru un nou acord de tip preventiv, iar FMI a îmbunătăţit prognoza de creştere economică a României pentru 2013 şi 2014. În acelaşi timp, avansul leului a fost susţinut şi de informaţii de importanţă globală venite din economia americană. În iulie, leul a crescut cu aproximativ 0,8% în faţa euro, coroana cehă - cu aproximativ 0,3%, coroana suedeză - cu aproape 0,7%, iar zlotul - cu circa 1,7%. Lira sterlină a scăzut, luna trecută, cu circa 2,2% în raport cu euro, iar forintul şi kuna croată s-au depreciat, la rândul lor, cu 1,5, respectiv 0,8%. După primele şapte luni, moneda românească are un plus de 0,7% în faţa euro. La polul opus, cele mai mari scăderi au fost marcate de lira sterlină (-7,7%), zlotul polonez (-4,3%) şi coroana cehă (-3,3%).

DOLARUL, BĂTUT PE TOATE FRONTURILE Tot în iulie, monedele din UE s-au apreciat comparativ cu dolarul american, afectat de declaraţiile şefului Rezervei Federale din SUA privind frânarea programului de stimulare a economiei. Excepţie a făcut lira sterlină, care a avut o variaţie nesemnificativă faţă de iunie. Cele mai consistente creşteri faţă de dolar le-au avut zlotul (3,9%), leul (3,1%) şi coroana suedeză (2,7%). În acelaşi timp, euro s-a apreciat cu 2,1% în faţa dolarului. În opinia lui Pojar, următoarele luni vor fi la fel de volatile, cu posibile mişcări ample în piaţa financiară, corelate cu rezultatele economice din SUA şi zona euro.