Leul a atins un nou maxim faţă de dolar

Moneda naţională a urcat, ieri, la cea mai înaltă cotaţie a ultimilor şase ani şi cinci luni faţă de dolar, de 2,4863 lei/euro, ca urmare a deprecierii monedei americane pe pieţele internaţionale şi a aprecierii leului faţă de euro. BNR a afişat, ieri, un curs oficial de 2,4863 lei/dolar, nivel ce nu a mai fost atins din 31 octombrie 2000, cînd banca centrală a afişat un curs de 24.850 lei vechi (echivalentul a 2,4850 lei noi) pentru un dolar. Moneda naţională s-a apreciat, ieri, cu 70 de lei vechi (0,28%) faţă de nivelul de marţi al dolarului, de 2,4933 lei/dolar. Pe pieţele internaţionale, moneda americană a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3413 şi 1,3442 dolari/euro.

Cursul afişat ieri de BNR arată o apreciere cu 0,2% (63 de lei vechi) a leului faţă de moneda europeană de la 3,3447 lei/euro, cît era marţi, la 3,3384 lei/euro, pe fondul tendinţei de apreciere a monedelor din regiune faţă de euro, în special a zlotului. Băncile cumpărau un euro cu 3,3360 lei şi îl vindeau cu 3,3410 lei în debutul şedinţei valutare de ieri, iar cotaţiile euro s-au menţinut în jurul valorii de 3,34 lei. "Deşi a fost o presiune destul de mare de cumpărare de valută, cursul leului s-a menţinut, întrucît cei care cumpără au fost reticenţi să plătească mult din cauza aprecierii puternice a zlotului", a declarat dealerul Băncii Comerciale Române (BCR), Narcis Noaghea. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,91% pe an faţă de 7,06% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut uşor la 7,61% pe an de la 7,83% pe an, cît era marţi. Dobînzile overnight se menţin la 7,4 - 7,8% pe an.