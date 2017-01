Leul a cîştigat peste doi bani în raport cu euro

Cursul oficial anunţat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) este de 3,3559 lei/euro, care marchează o apreciere a leului cu 0,72% faţă de moneda europeană, ca urmare a ordinelor masive de vînzare de valută din piaţă, susţin dealerii. \"E posibil ca aprecierea leului să se datoreze nivelului ridicat al dobînzilor interbancare la depozitele în lei, mai ales că nu pare să fi fost o mişcare regională, întrucît evoluţia celorlalte monede emergente faţă de euro nu este corelată cu a leului. Bănuiesc că ordinele de vînzare de valută vin de la clienţii nerezidenţi, dar afectează doar piaţa noastră\", a spus Ciprian Mihai, şef de departament în cadrul trezoreriei Volksbank România. Cursul afişat, ieri, de BNR, de 3,3559 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (0,72%) faţă de euro, de la 3,3803 lei/euro, cît era joi.

După deschiderea şedinţei valutare, cînd euro era cotat la 3,3700-3,3740 lei, moneda naţională s-a depreciat brusc pînă la 3,3740-3,3780 lei/euro, după care au apărut ordine de vînzare de valută care au apreciat leul pînă la 3,3450-3,3500 lei/euro. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat, în prima parte a zilei, de la 1,4146 la 1,4190 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,4180 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (0,94%) faţă de dolar, de la 2,3894 lei/dolar, cît era joi, la 2,3669 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,09% pe an, faţă de 7,07% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 8,03% pe an, de la 7,99% pe an cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la un nivel ridicat de 7,25-8% pe an, ca urmare a nevoii de lichiditate din piaţă.