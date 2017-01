Leul a cîştigat peste un ban în faţa euro

Euro era cotat la închiderea şedinţei de schimburi valutare de ieri la 3,3080 lei, cu aproape doi bani mai jos decît miercuri, ca urmare a dobînzilor interbancare mari şi a evoluţiei similare a monedelor din regiune, susţin dealerii. Piaţa schimburilor valutare s-a deschis, ieri, la cotaţia de 3,3180-3,3220 lei/euro, cu 60 de lei vechi mai jos decît miercuri seară. Ulterior, leul s-a apreciat pînă la 3,3060-3,3080 lei/euro, iar la închiderea şedinţei euro era cotat la 3,3080-3,3100 lei.

Cursul afişat ieri de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a monedei naţionale cu peste un ban faţă de euro (0,32%) de la 3,3241 lei/euro, cît era miercuri, la 3,3136 lei/euro. "Leul s-a apreciat ca urmare a nivelului ridicat al dobînzilor la depozitele pe termen scurt din piaţa monetară. Contextul regional a favorizat, de asemenea, aprecierea monedei naţionale, întrucît şi celelalte monede din zonă s-au apreciat faţă de euro", a spus dealerul Băncii Comerciale Române (BCR) Narcis Noaghea. Moneda naţională s-a apreciat faţă de dolar, cu 130 de lei vechi (0,53%), de la 2,4481 lei/dolar, cît afişase BNR miercuri, la 2,4351 lei/dolar. Pe pieţele financiare internaţionale, dolarul a oscilat între 1,3578 şi 1,3625 dolari/euro. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 13,63% pe an faţă de 9,06% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 22,56% pe an de la 17,13% pe an, cît era miercuri. La închiderea şedinţei, dobînzile overnight erau cotate la un nivel ridicat de 10-30% pe an, din cauza lipsei de lichiditate din piaţă.