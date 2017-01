Leul a cîştigat peste un ban în raport cu euro

Leul s-a apreciat cu 0,4% faţă de euro pînă la 3,5424 lei/euro, potrivit cursului afişat de Banca Naţională a României (BNR), ca urmare a ordinelor de vînzare de valută venite în special de la băncile străine, susţin dealerii. Leul a oscilat, în prima parte a zilei, între 3,5350 şi 3,5445 lei/euro, iar la 14:15 euro era cotat la 3,5350-3,5400 lei/euro. \"S-au văzut vînzări destul de mari de valută din partea clienţilor nerezidenţi, dar au avut loc şi închideri de poziţii pe final de an. Mai sînt, de asemenea, şi importatori care fac ultimele plăţi\", a spus dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,5424 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu peste un ban (0,4%) faţă de euro, de la 3,5568 lei/euro, cît era marţi. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a apreciat de la 1,4423 la 1,4374 dolari/euro, iar la 14:15, ora României, moneda americană era cotată la 1,4387 dolari/euro.

Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o apreciere a monedei naţionale cu aproape un ban (0,39%) faţă de dolar, de la 2,4709 lei/dolar, cît era marţi, la 2,4612 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 3,75% pe an, faţă de 5,09% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobînda a scăzut la 5,16% pe an, de la 6% pe an, cît era marţi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au scăzut la 2-3% pe an în prima parte a zilei, motiv pentru care BNR a organizat o licitaţie pentru depozite la două zile la care a atras 4,38 miliarde de lei la o dobîndă anuală de 7,50%. Ulterior, dobînzile overnight au crescut la 7-7,50% pe an. \"În prima fază, după licitaţie, s-a văzut o uşoară apreciere a leului de la 3,5430 la 3,5380 lei/euro, dar ulterior cursul a revenit la 3,5410 lei/euro\", a mai spus Bîrle.