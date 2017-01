Leul a primit o grea lovitură la final de an

În ultima zi valutară din 2007, moneda naţională s-a devalorizat puternic în raport cu euro. În doar o zi, leul a scăzut cu aprox. 9 bani, adică a pierdut peste 2%. Astfel, cursul calculat, ieri, de BNR pentru moneda unică europeană este de 3,61 lei. \"Leul s-a depreciat în condiţiile în care sînt prea puţini clienţi rezidenţi în piaţă, iar o mare parte din mişcare se datorează nerezidenţilor care îşi închid poziţiile pe final de an\", a spus dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Cotaţia este foarte aproape de maximul pe care l-a atins în acest an. Pe 23 noiembrie, cursul euro a sărit peste pragul de 3,62 lei. Scăderea leului în faţa euro a început în această toamnă din cauza slabelor rezultate ale economiei româneşti. Investitorii au început de atunci să-şi retragă valuta din băncile româneşti şi s-o plaseze în alte ţări, considerate mai puţin riscante.

\"Deprecierea leului a fost eminamente speculativă, ajutată de insificienţa ofertei de valută şi de lichiditatea subţire\", a spus dealerul Băncii Comerciale Române (BCR) Narcis Noaghea. El a explicat că piaţa a fost, probabil, dominată de speculatori, întrucît clienţii comerciali ai băncilor nu prea au activitate în această perioadă. \"Cred că se încearcă creşterea cursului euro pentru a forţa BNR să crească dobînda de politică monetară pe 7 ianuarie, pentru a se cîştiga apoi din dobînzile mai mari\", a mai spus Noaghea. Analiştii economici se aşteptau, totuşi, ca banii care au fost trimişi în ţară de românii care muncesc peste hotare să redreseze cotaţia leului. În luna decembrie, însă, euro nu a scăzut sub pragul de 3,5 lei decît o singură dată. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat vineri la cotaţii apropiate de 1,47 dolari/euro, iar la 14:30, ora României, euro era cotat la 1,4698 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o depreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (0,97%) faţă de dolar, de la 2,4327 lei/dolar, cît era joi, la 2,4564 lei/dolar. Raportat la cursul afişat de BNR la finalul anului trecut, de 3,5676 lei/euro, leul s-a întărit faţă de dolar cu mai mult de 11 bani (4,33%). Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 7,34% pe an, faţă de 7,36% pe an cît era joi, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobînda a coborît uşor la 8,06% pe an, de la 8,08% în ziua precedentă.