Cursul de schimb a încheiat şedinţa, de ieri, în scădere nesemnificativă, la 4,2445 - 4,2470 lei/euro. Leul a revenit pe depreciere în raport cu euro în a doua parte a şedinţei interbancare locale de ieri, fiind influenţat de traiectoria descendentă a valutelor din regiune, cu 0,5 bani sub nivelul de miercuri, de 4,2495 - 4,2515 lei/euro. La finalul sesiunii locale, zlotul polonez era cea mai depreciată monedă din regiune, coborînd cu 1,5% în raport cu euro, în timp ce forintul era în scădere cu 0,2%. „Zlotul a fost prima monedă care a început să se deprecieze, iar după ea au urmat şi celelalte, însă mai lent. Oricum, pe piaţa locală volumele traznacţioante au fost foarte reduse comparativ cu o şedinţă obişnuită\", a afirmat un dealer. Primele transferuri de pe piaţa locală s-au realizat la 4,2435 - 4,2475 lei/euro, uşor mai redus faţă de rata de la închiderea zilei anterioare. Paritatea oficială anunţată de BNR, de 4,2396 lei/euro, a scăzut foarte uşor, pentru a doua zi consecutiv. Rata de schimb este cu 0,3 bani sub cursul de miercuri, de 4,2426 lei/euro. Dobînzile practicate ieri de bănci comerciale pentru depozitele cu scadenţa la o zi au scăzut vizibil sub ziua anterioară şi variază între 5,97% şi 5,65%, faţă de randamentele de miercuri, de 8,09% - 8,59%. Situaţia este contrară în cazul plasamentelelor pe termen de o săptămînă, unde dobînzile au avansat uşor şi oscilează între 12,04% şi 12,66%, după ce miercuri au fost de 11,76% - 12,35%.