Leul atinge noi maximuri în raport cu euro şi dolarul

Moneda naţională a urcat, ieri, la cea mai înaltă cotaţie a ultimilor patru ani şi şase luni faţă de euro, de 3,2849 lei/euro, ca urmare a nivelului ridicat al dobînzilor interbancare la depozite, care susţin aprecierea leului, susţin dealerii. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a monedei naţionale cu peste un ban (0,38%) faţă de euro, de la 3,2974 lei/euro, cît era miercuri, la 3,2849 lei/euro, nivel ce nu a mai fost atins din 28 octombrie 2002, cînd banca centrală a afişat un curs de 32.558 de lei vechi (echivalentul a 3,2558 lei noi) pentru un euro. “Presiunea ordinelor de vînzare de valută a venit şi ca urmare a nivelului ridicat al dobînzilor interbancare la depozitele în lei”, a declarat analistul Credit Europe Bank, Melania Hăncilă.

Leul era cotat la 3,2820-3,2840 lei/euro în deschiderea şedinţei de schimburi valutare, ulterior leul apreciindu-se pînă la 3,2740 lei/euro. Leul s-a apreciat şi faţă de moneda americană, banca centrală afişînd, ieri, un curs oficial de 2,4261 lei/dolar, respectiv o apreciere cu aproape un ban (0,36%) a monedei naţionale faţă de nivelul din ziua precedentă al dolarului, cînd valoarea era de 2,4349 lei/dolar. Dolarul nu a mai fost cotat la acest nivel din 3 octombrie 2000, cînd banca centrală a afişat un curs de 24.234 de lei vechi (echivalentul a 2,4234 lei noi) pentru un dolar. Pe pieţele financiare internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3519 şi 1,3566 dolari/euro. BNR a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 11,13% pe an, faţă de 13,38% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 16% pe an de la 19,25% pe an, cît era miercuri. Dobînzile de pe piaţa interbancară românească la depozitele pentru o zi (overnight) s-au menţinut la nivelul ridicat de 12-17% pe an, ca urmare a lipsei de lichiditate din piaţă.