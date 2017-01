Leul cîştigă teren faţă de euro

Moneda naţională s-a apreciat uşor faţă de euro în şedinţa interbancară de ieri şi a întrerupt astfel tendinţa de stagnare înregistrată în ultimele două zile. Euro a fost cotat, la finalul şedinţei, la 3,5220 - 3,5270 lei, în scădere cu 0,3 bani faţă de închiderea de luni. Băncile au efectuat tranzacţii în intervalul 3,5250 - 3,5300 lei/euro. În prima parte a zilei, ordinele de cumpărare de valută venite de la clienţii locali au determinat avansul cotaţiei la 3,5270 - 3,5300 lei/euro, nivelul maxim al zilei.

Cumpările de valută au avut o contrapartidă solidă la vînzare, astfel că raportul de schimb a revenit la valoarea din deschidere, unde s-a menţinut pe aproape toată durata tranzacţionării. BNR a afişat un curs de referinţă de 3,5275 lei/euro, cu 0,17 bani peste nivelul raportului de luni. Moneda americană a cîştigat 0,66 bani, urcînd la 2,7482 lei. Pe piaţa monetară, dobînzile se menţin constante, în intervalul 8 - 9% pe an. BNR a calculat o dobîndă medie de 8,13% pe an pentru depozitele atrase pe o zi (overnight) şi de 8,99% pe an în cazul celor plasate overnight.