Leul continuă să se aprecieze

Leul a continuat să se aprecieze. În a doua parte a şedinţei interbancare de vineri, cotaţiile au coborât sub 4,3 lei/euro, pe fondul vânzărilor de valută realizate atât de jucătorii locali, cât şi de străini. Aprecierea monedei naţionale a fost în linie cu evoluţia pozitivă a valutelor din regiune, care s-au apreciat, în medie, cu 0,4%. Primele cotaţii ale sesiunii s-au situat între 4,3300 - 4,3330 lei/euro, sub nivelul de joi, de 4,3370 - 4,3380 lei/euro. După jumătatea zilei, cotaţiile au stagnat pentru aprox. o oră la 4,3010 - 4,3060 lei/euro, iar apoi au început să coboare, astfel că la închiderea pieţei locale au ajuns sub 4,3 lei/euro. Potrivit dealerilor, şedinţa de vineri a board-ului FMI şi probabilitatea de a primi următoarea tranşă din împrumut a influenţat pozitiv leul, dar ei nu au exclus intervenţia indirectă a BNR pentru a sprijini leul.