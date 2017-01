Leul e mic și nu știe nimic

CE-I DE FĂCUT România trebuie să folosească întreg ciclul politic și să adopte euro cât mai repede, întrucât toate contraargumentele amânării aderării la moneda unică europeană sunt mai puțin solide și relevante astăzi, consideră profesorul Adrian Mitroi (ASE) - „Avem nevoie de capital în euro ca să putem finanța marile proiecte de infrastructură, cele generatoare de creștere economică, însă banii pentru așa ceva sunt în special denominați în euro“. În contextul actual, Mitroi apreciază că România are o șansă de a-și confirma poziția certă de furnizor de securitate și stabilitate politică, militară și economică - „Evenimentele din Turcia, dramele din Franța și Belgia sunt toate elemente de îngrijorare care schimbă spre negativ peisajul regional și european, dar noi suntem cu atât mai importanți în acest val pandemic de incertitudine. Deoarece politicul urmează după economic, cred că oportunitatea noastră este să începem aderarea la euro, imediat“. Profesorul subliniază că țara are finanțare în lei pe termen scurt și mediu, chiar dacă la preț foarte bun, dar în cantitate insuficientă pentru nevoia de finanțare a creșterii economice reale - „Cred, cu tot respectul, că timpul monedei naționale a trecut“.

VREMURILE SE SCHIMBĂ Evident, asta nu înseamnă că România a rămas fără vulnerabilități. „Avem, în principal, un triunghi al slăbiciunilor: sănătate, educație și infrastructură. Deficitul de investiții și infrastructură competitivă nu poate fi susținut doar de averea și economisirea internă. Avem nevoie de capital extern, cu disponibilitate pe termen lung“, explică Mitroi. Nici privatizările și nici listările la bursă n-ar ajuta prea mult. „S-a schimbat ceea ce până acum ceva timp părea „by the book“. Lumea economică și „realpolitik-ul“ și-au modificat regulile. Nu mai cred în privatizări de dragul privatizării, care nu adaugă valoare economică nici măcar companiei, nu mai cred în privatizarea întreprinderilor de stat performante. Ele pot să performeze economic și social și sub formatul acesta. Nu mai cred că absolut întotdeauna capitalul și savoir faire-ul privat știu să aducă soluțiile cele mai bune, pentru că nici ei nu le au întotdeauna. Ba chiar am început să cred că este posibil, câteodată, ca statul să fie un administrator mai bun, pentru simplul motiv că înțelege repercusiunile sociale și economice la nivelul întregii societăți ale unor decizii care țin strict de profitabilitatea afacerii“, conchide Mitroi.